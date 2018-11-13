﻿ Bezvests: в Ильгюциемсе пропал 28-летний Олег Николаев, Mixnews.lv

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9 ноября в рижском микрорайоне Ильгюциемс в районе улицы Скодас пропал 28-летний рижанин Олег Николаев, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Со слов близких известно, что после 19:00 он вышел из дома в магазин, сказав, что скоро вернётся. После этого, больше никакой информации от пропавшего не было. На работу также не вышел. Домой не вернулся.

ПРИМЕТЫ: рост 168 см, худощавого телосложения, на правой руки (кисть) заметный след от ожога.

БЫЛ ОДЕТ: в тёмно-синюю куртку, спортивные чёрные брюки "Adidas" с красными полосами, на голове белая шапка с чёрными полосами, обут в тёмно-синие спортивные ботинки.

ПРИ СЕБЕ ИМЕЛ: сумочка чёрного цвета через плечо, телефон, который сейчас отключен, паспорт, ID-карта.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в Bezvests.lv по телефону 22 084 084 или в полицию по номеру 110.