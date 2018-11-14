﻿ Авария на Островном мосту: машина попала в яму и перевернулась, Mixnews.lv

Авария на Островном мосту: машина попала в яму и перевернулась (1)
Происшествия | 14 ноября 2018 года, 07:39
На Островном мосту в Риге сегодня утром произошло ДТП с участием троллейбуса предприятия Rīgas satiksme. Об этом Mixnews сообщили очевидцы. Также сообщается, что в месте, где ведется ремонт, в яму съехала и перевернулась машина. За рулем была девушка, которая самостоятельно выбралась из машины. С подозрением на травму головы и грудной клетки она была доставлена в больницу.
Авария произошла на проезжей части по направлению в центр города, на место происшествия прибыла машина Службы неотложной медицинской помощи.
На мосту, а также на Карля Улманя гатве и прилегающих улицах образовались транспортные заторы.
Видит дорожный знак:
Ну мужик, ясно, в недоумении, продолжает путь...
Вдруг, его догоняет грузинский гаишник и требует остановить
машину:
- Эй, ара, куда так гонишь!! Знак не видел, да??!!
- Ну... видел знак... Что это значит-то - "Н" и "Е", ящик и член ?
- Э! Не ящик, а тара, не член, а пися... НЕ-ТАРА-ПИСЯ, нетарапися, панымаишь!!!