﻿ Авария на Островном мосту: машина попала в яму и перевернулась, Mixnews.lv

Авария на Островном мосту: машина попала в яму и перевернулась (1)

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Происшествия | 14 ноября 2018 года, 07:39

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На Островном мосту в Риге сегодня утром произошло ДТП с участием троллейбуса предприятия Rīgas satiksme. Об этом Mixnews сообщили очевидцы. Также сообщается, что в месте, где ведется ремонт, в яму съехала и перевернулась машина. За рулем была девушка, которая самостоятельно выбралась из машины. С подозрением на травму головы и грудной клетки она была доставлена в больницу.

Авария произошла на проезжей части по направлению в центр города, на место происшествия прибыла машина Службы неотложной медицинской помощи.

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На мосту, а также на Карля Улманя гатве и прилегающих улицах образовались транспортные заторы.

Комментарии 1
Коля59 минут назад
Едет мужик по горной дороге где-то в Грузии...
Видит дорожный знак:

Ну мужик, ясно, в недоумении, продолжает путь...
Вдруг, его догоняет грузинский гаишник и требует остановить
машину:
- Эй, ара, куда так гонишь!! Знак не видел, да??!!
- Ну... видел знак... Что это значит-то - "Н" и "Е", ящик и член ?
- Э! Не ящик, а тара, не член, а пися... НЕ-ТАРА-ПИСЯ, нетарапися, панымаишь!!!
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