﻿ Авария на Островном мосту: машина попала в яму и перевернулась, Mixnews.lv

Происшествия |

На Островном мосту в Риге сегодня утром произошло ДТП с участием троллейбуса предприятия Rīgas satiksme. Об этом Mixnews сообщили очевидцы. Также сообщается, что в месте, где ведется ремонт, в яму съехала и перевернулась машина. За рулем была девушка, которая самостоятельно выбралась из машины. С подозрением на травму головы и грудной клетки она была доставлена в больницу.

Авария произошла на проезжей части по направлению в центр города, на место происшествия прибыла машина Службы неотложной медицинской помощи.

На мосту, а также на Карля Улманя гатве и прилегающих улицах образовались транспортные заторы.