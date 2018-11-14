﻿ В Елгаве полицейский автомобиль попал в аварию по пути на вызов, Mixnews.lv

Происшествия |

Во вторник вечером, 13 ноября, в Елгаве произошла авария, в ходе которой столкнулись полицейский микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в Госполиции.

По словам правоохранительных органов, полицейский автомобиль ехал на вызов, связанный с аварией.

У оперативного транспортного средства были включены и проблесковые маячки, и сирена, но при пересечении перекрестка на красный свет в бок полицейского микроавтобуса врезался легковой автомобиль.

В результате столкновения полицейская автомашина ударилась о заградительный барьер. В ДТП никто не пострадал.

Фото: Valsts policija