﻿ В Елгаве полицейский автомобиль попал в аварию по пути на вызов, Mixnews.lv

В Елгаве полицейский автомобиль попал в аварию по пути на вызов
Происшествия | 14 ноября 2018 года, 10:51
Во вторник вечером, 13 ноября, в Елгаве произошла авария, в ходе которой столкнулись полицейский микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в Госполиции.
По словам правоохранительных органов, полицейский автомобиль ехал на вызов, связанный с аварией.
У оперативного транспортного средства были включены и проблесковые маячки, и сирена, но при пересечении перекрестка на красный свет в бок полицейского микроавтобуса врезался легковой автомобиль.
В результате столкновения полицейская автомашина ударилась о заградительный барьер. В ДТП никто не пострадал.
Фото: Valsts policija