﻿ Bezvests: спустя год после пропажи найдено тело финского профработника, Mixnews.lv

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Спустя год после пропажи в Таллине найдено тело финского профсоюзного деятеля Ари Саариламми, которого в Эстонии помогали искать под водой и добровольцы поисковой организации Bezvests.lv. Об этом сообщили эстонские коллеги-добровольцы организации Operog, тоже принимавшие участие в поисках.

Тело найдено на большом расстоянии от места исчезновения, почти на противоположном конце залива. О печальной находке пишет и эстонский портал Postimees со ссылкой на финские СМИ.

Саариламми прибыл в Таллинн 24 ноября 2017 года, чтобы принять участие в профсоюзной конференции. На следующий день он пропал. Вещи Саариламми остались в гостинице Euroopa. Знакомые и близкие так и не смогли с ним связаться.

Представитель местных властей Кайдо Саарнийт подтвердил, что правоохранительные органы выясняли, как мужчина передвигался и с кем общался до исчезновения.

"На сегодняшний день сложно сказать, что привело к смерти мужчины. У нас нет уверенности в том, как, когда и при каких обстоятельствах он попал в воду. В течение двух дней мы проверили всю информацию, связанную с этим случаем, и причина смерти все еще неясна. Общаемся с финскими коллегами и в случае, если информация поступит, сможем выяснить обстоятельства смерти", - сказал Саарнийт.

Как сообщил судебный врач, установить причину смерти невозможно, поскольку тело слишком сильно пострадало, находясь в воде долгое время.

Добровольческая организация Bezvests.lv к поисковым работам подключилась латвийская 10 января 2018 года.

Волонтеры с аппаратурой для поисков под водой - акустической камерой и сонаром - сканировали дно, проверяя метр за метром Адмиралтейский канал в Таллинне.