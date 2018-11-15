﻿ В двух торговых центрах Риги проведена эвакуация, Mixnews.lv

В двух торговых центрах Риги проведена эвакуация (5)

фото

Происшествия | 15 ноября 2018 года, 12:22

Сегодня по указанию Госполиции в 10:30 была проведена эвакуация посетителей и сотрудников рижского торгового центра Domina Shopping. Позднее стало известно и об эвакуации в торговом центре Origo.

фото

фото

Как сообщили в Госполиции, причина эвакуации связана тем, что была получена информации о возможных рисках безопасности.

фото

Работа торговых центров должнга быть возобновлена после окончания проверки. Клиентов просят отнестись к ситуации с пониманием, так как безопасность людей в данном случае является приоритетом.

Между тем, корреспондент радио Baltkom сообщил, что на Земитанском мосту в сторону центра образовался транспортный затор.

фото

фото

Также о проведенной эвакуации сегодня сообщили в торговом центре Origo. Позднее центр возобновил свою работу.

Фото: facebook.com

Комментарии 5
LR pilsonis3 часа назад
походу патриот пернул красно-бело-красным газом ...
3
Ответить
Жлобина2 часа назад
А может,это земессардзе учения проводят,мечтая,что наконец-то,на них Россия напала?
2
Ответить
Госпидя!2 часа назад
Опять этот придурок о своих тараканах.))))
1
Ответить