﻿ В двух торговых центрах Риги проведена эвакуация, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня по указанию Госполиции в 10:30 была проведена эвакуация посетителей и сотрудников рижского торгового центра Domina Shopping. Позднее стало известно и об эвакуации в торговом центре Origo.

Как сообщили в Госполиции, причина эвакуации связана тем, что была получена информации о возможных рисках безопасности.

Работа торговых центров должнга быть возобновлена после окончания проверки. Клиентов просят отнестись к ситуации с пониманием, так как безопасность людей в данном случае является приоритетом.

Между тем, корреспондент радио Baltkom сообщил, что на Земитанском мосту в сторону центра образовался транспортный затор.

Также о проведенной эвакуации сегодня сообщили в торговом центре Origo. Позднее центр возобновил свою работу.

T/c ORIGO izveidojusies ārkārtas situācija un tiek veikta evakuācija. — TC Origo (@tc_Origo) 15 ноября 2018 г.

T/c ORIGO arkartas situacija noversta, evakuacija atcelta. — TC Origo (@tc_Origo) 15 ноября 2018 г.

Фото: facebook.com