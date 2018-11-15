﻿ Латыши продавали латышей: в Шотландии осудили четырех работорговцев, Mixnews.lv

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Суд присяжных в Эдинбурге признал четырех латвийцев виновными в тяжких преступлениях, совершенных в группе: современной работорговле и порабощении людей. Расследование длилось более двух года, и в нем приняли участие несколько шотландских, британских и международных правоохранительных ведомств, включая Европол и Госполицию Латвии.

Уголовное дело британская полиция расследовала с весны 2016 года, когда получила информацию о том, что группировка латвийцев посулами заманивает соотечественников в рабские условия, расселяя их в переполненных квартирах в Вест-Лотиане, сообщает полиция этого шотландского округа в записи на своей странице в Facebook. Жертвам преступной схемы при вербовке обещали, что им предстоит трудиться на местных складах, где уже работал один из членов банды.

Впоследствии заработки у приезжих рабочих отнимали под предлогом оплаты накопившихся за ними "долгов". Людей заставляли открывать банковские счета, но забирали расчетные карточки и коды доступа к интернет-банкам. Затем эти счета использовались также для отмывания денег и мошенничества со стороны преступной группы.

Обвинения подозреваемым — Харди Лангстейну (37 лет), Марису Курсису (30), Арвиду Цивкорсу (30) и Айвару Дзагаряну (38) были предъявлены в декабре 2017-го (имена даются в обратной транслитерации с английского). По версии обвинения, подозреваемые находили социально уязвимых жителей Латвии, искавших работу за рубежом — и принимались тех "обрабатывать". По данным следствия, группа активно действовала с июня 2012 по начало декабря 2016 года.

Четверка свою вину в суде не признала. Однако на 14-й неделе судопроизводства присяжные после четырех дней дебатов все же признали их виновными в организованных групповых преступлениях, связанных с отмывкой нелегальных капиталов и мошенничеством. Мера наказания пока не определена. Следующее заседание суда состоится 4 декабря.

Напомним, недавно британский суд вынес приговор девяти членам другой латвийской преступной группы, базировавшейся в Восточном Мидленде и в Юрмале. Они тоже активно продавали в рабство своих соотечественников.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: flickr.com/Sh0rty