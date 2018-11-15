﻿ Возмущенные родители: в парке Зиедоньдарзс мужчина пугает детей, Mixnews.lv

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Среди родителей распространилась информация о подозрительном мужчине в окрестностях рижского парка Зиедоньдарзс, этот человек пристает к детям с разговорами, пишет Skaties.lv.

Как рассказала мама одной из школьниц, которая посещает тренировки в Рижской центральной гуманитарной средней школе, родители получили информацию от руководства школы, что в районе парка Зиедоньдарзс некий мужчина вступает с детьми в разговор и пугает их. В сообщении указывается, что детям временно стоит избегать появления в парке. В связи с произошедшим родители обратились в полицию.

В полиции в свою очередь рассказали, что пока не получали сигналов о том, что мужчина совершает развратные действия или физически кого-то касается. Правоохранители приняли ситуацию к сведению, мужчина приглашен в полицейский участок для дачи показаний. По произошедшим случаям начата ведомственная проверка.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome