﻿ Трагические ДТП: в Курземе погибли два человека, Mixnews.lv

Трагические ДТП: в Курземе погибли два человека (3)
Вчера в Латвии зарегистрировано 102 ДТП, в которых погибли два и пострадали еще 16 человек, сообщили в Госполиции.
Примерно в 15 часов в Вирпе Вентспилсского края столкнулись автомашина Scania и трактор T40, которым управлял мужчина 1977 года рождения. В результате столкновения водитель трактора погиб на месте происшествия.
Около 9 часов утра в Талсинском крае на Вентспилсском шоссе возле Цибули столкнулись автомобили Audi и VW. От полученных травм на месте происшествия умер водитель Audi 1959 года рождения, второй водитель с травмами передан на попечение врачей.
За вождение в пьяном состоянии в пятницу задержаны 12 водителей, за превышение скорости оформлено 158 протоколов.
Также ночью в Риге сгорел автомобиль. Владелец считает, что его транспортное средство подожгли умышленно.
Naktī #Vecmīlgrāvis #Rīga #Latvija sadega vieglais auto. Īpašnieks uzskata, ka auto sadedzināts apzināti. pic.twitter.com/HVpmULdonm— BreakingLV (@breakinglv) 17 ноября 2018 г.
Фото: facebook.com/NMPdienests