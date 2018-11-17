﻿ Трагические ДТП: в Курземе погибли два человека, Mixnews.lv

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Трагические ДТП: в Курземе погибли два человека (3)

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Происшествия | 17 ноября 2018 года, 11:22

Вчера в Латвии зарегистрировано 102 ДТП, в которых погибли два и пострадали еще 16 человек, сообщили в Госполиции.

Примерно в 15 часов в Вирпе Вентспилсского края столкнулись автомашина Scania и трактор T40, которым управлял мужчина 1977 года рождения. В результате столкновения водитель трактора погиб на месте происшествия.

Около 9 часов утра в Талсинском крае на Вентспилсском шоссе возле Цибули столкнулись автомобили Audi и VW. От полученных травм на месте происшествия умер водитель Audi 1959 года рождения, второй водитель с травмами передан на попечение врачей.

За вождение в пьяном состоянии в пятницу задержаны 12 водителей, за превышение скорости оформлено 158 протоколов.

Также ночью в Риге сгорел автомобиль. Владелец считает, что его транспортное средство подожгли умышленно.

Фото: facebook.com/NMPdienests

Комментарии 3
Кремлёвское говно59 минут назад
Это patriotSS.))))))))
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Латвийский современный РАБОТАДАТЕЛЬ1 час назад
Васяяяя ну отвезии еще 12 тонн крупыыы, ну пожалуйстаа.. получишь надбавку в 2 евро к зарплатЕЕЕЕ!!!!!
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((((((1 час назад
И войны не надо. Печально.
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