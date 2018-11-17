﻿ Трагические ДТП: в Курземе погибли два человека, Mixnews.lv

Происшествия |

Вчера в Латвии зарегистрировано 102 ДТП, в которых погибли два и пострадали еще 16 человек, сообщили в Госполиции.

Примерно в 15 часов в Вирпе Вентспилсского края столкнулись автомашина Scania и трактор T40, которым управлял мужчина 1977 года рождения. В результате столкновения водитель трактора погиб на месте происшествия.

Около 9 часов утра в Талсинском крае на Вентспилсском шоссе возле Цибули столкнулись автомобили Audi и VW. От полученных травм на месте происшествия умер водитель Audi 1959 года рождения, второй водитель с травмами передан на попечение врачей.

За вождение в пьяном состоянии в пятницу задержаны 12 водителей, за превышение скорости оформлено 158 протоколов.

Также ночью в Риге сгорел автомобиль. Владелец считает, что его транспортное средство подожгли умышленно.

Фото: facebook.com/NMPdienests