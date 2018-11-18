﻿ Суд приговорил латвийского боксера к пяти годам заключения, Mixnews.lv

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Земгальский окружной суд в Бауске приговорил латвийского боксера к пяти с половиной годам лишения свободы. В 2012 году его задержали на границе Латвии и Литвы с 111 килограммами гашиша, свидетельствует публично доступное решение суда.

Сообщается, что мужчина, возможно, в Испании купил 111,16 килограммов гашиша и пытался перевезти наркотики на автомобиле через латвийскую границу, предварительно спрятав гашиш в специальном тайнике.

Осужденный рассказал суду, что с 2010 года профессионально занимался боксом и представлял Латвию в профессиональной спортивной лиге. Он указал, что его награды в боксерских соревнованиях были источником его доходов. Свою вину мужчина не признал, отметив, что перед поездкой он одолжил свой автомобиль своему знакомому, который был государственным должностным лицом. По словам осужденного, его знакомый без ведома владельца авто создал в машине тайник и спрятал там гашиш. Мужчина также заявил, что его знакомый в то время переживал о больших финансовых потерях.

В своих показаниях боксер также указал, что в 2014 году его адвокат получила нотариально заверенное заявление. В нем знакомый осужденного признался, что без его ведома спрятал в автомобиле боксера гашиш. Государственный чиновник планировал, что его знакомые спровоцируют аварию с участием автомобиля осужденного. После этого планировалось отремонтировать автомобиль и опустошить тайник.

После проверки данного заявления суд сделал вывод, что нет возможности удостовериться в его подлинности, поскольку его автор на тот момент был сильно болен и не понимал латышский язык на уровне, необходимом для написания этого документа. Кроме того заявления было получено через полгода после смерти чиновника.

Между тем сотрудники таможни рассказали суду о том, что мужчина знал место нахождения тайника, поскольку после задержания он сам указал на место, где были спрятаны наркотики.

Фото: pixabay.com