﻿ На Вантовом мосту столкнулись троллейбус и небольшой грузовик, Mixnews.lv

На Вантовом мосту столкнулись троллейбус и небольшой грузовик (8)

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Происшествия | 18 ноября 2018 года, 14:32

В воскресенье, 18 ноября, на Вантовом мосту в Риге произошла авария с участием троллейбуса 25-го маршрута и небольшой грузовой автомобиль Volkswagen.

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В полиции Mixnews сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 12.36. Пострадавших в аварии нет, а оперативные службы уже закончили свою работу на месте происшествия, указали в правоохранительных органах.

На фотографиях и видеозаписи видно, что у троллейбуса разбиты лобовое стекло и первые двери.

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Комментарии 8
Печалька59 минут назад
У Эллочки Людоедочки лексикон и то побогаче был.)))))))
3
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Вот так взял1 час назад
и обосрал всю работу ПБ.)))))
5
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Санек1 час назад
Включи пылесос, сними агрессию
3
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