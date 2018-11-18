﻿ На Вантовом мосту столкнулись троллейбус и небольшой грузовик, Mixnews.lv

На Вантовом мосту столкнулись троллейбус и небольшой грузовик (8)
Происшествия | 18 ноября 2018 года, 14:32
В воскресенье, 18 ноября, на Вантовом мосту в Риге произошла авария с участием троллейбуса 25-го маршрута и небольшой грузовой автомобиль Volkswagen.
В полиции Mixnews сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 12.36. Пострадавших в аварии нет, а оперативные службы уже закончили свою работу на месте происшествия, указали в правоохранительных органах.
На фотографиях и видеозаписи видно, что у троллейбуса разбиты лобовое стекло и первые двери.
Trolejbusa un kravas auto sadursme uz Vanšu tilta #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 18 ноября 2018 г.
@therigaspotter pic.twitter.com/PfZtwSF0ca
У Эллочки Людоедочки лексикон и то побогаче был.)))))))
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и обосрал всю работу ПБ.)))))
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Включи пылесос, сними агрессию
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