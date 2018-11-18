﻿ На Вантовом мосту столкнулись троллейбус и небольшой грузовик, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 18 ноября, на Вантовом мосту в Риге произошла авария с участием троллейбуса 25-го маршрута и небольшой грузовой автомобиль Volkswagen.

В полиции Mixnews сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 12.36. Пострадавших в аварии нет, а оперативные службы уже закончили свою работу на месте происшествия, указали в правоохранительных органах.

На фотографиях и видеозаписи видно, что у троллейбуса разбиты лобовое стекло и первые двери.