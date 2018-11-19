﻿ В Плявиняс у железной дороги обнаружен труп мужчины, Mixnews.lv

В Плявиняс у железной дороги обнаружен труп мужчины
Происшествия | 19 ноября 2018 года, 11:01
В воскресенье, 18 ноября, в Плявиняс у железнодорожных рельс был найден труп 39-летнего мужчины, которого, возможно, сбил поезд, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Тело погибшего было найдено в 17.20 на промежутке железной дороги под шоссе A6. Как указала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, констатированные у мужчины травмы были не совместимы с жизнью.
В целом за минувшие сутки сотрудники СНМП выехали на 887 вызовов, 206 из которых были связаны с травмами и несчастными случаями.
Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš