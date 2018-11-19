﻿ Трагическое ДТП в Курземе: два человека погибли, трое пострадали, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 18 ноября, в столкновении двух автомашин в Энгурском крае в Курземе погибли 63-летний мужчина и 54-летняя женщина, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска указала, что ДТП произошло в 22.30 в Кестерциемсе Энгурской волости Энгурского края на дороге Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка.

Автомобиль Škoda Octavia на повороте дороги выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной Volvo V70. На месте происшествия погибли водитель Škoda Octavia - мужчина 1955 г. рожд. и пассажирка Volvo V70 - женщина 1964 г. рожд.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира Volvo V70 - 23-летняя женщина, 22-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они были доставлены в больницу.

В Риге автомашина сбила 17-летнего юношу, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

За сутки медики СНМП выезжали на 887 вызовов, 206 из них были связаны с различными травмами.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 54 ДТП, в автоавариях пострадали 12 и погибли три человека.

За управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали 20 автоводителей.

Фото: Valsts Policija