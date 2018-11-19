﻿ Ограбление и покушение на кассира в Maxima: преступникам вынесли приговор, Mixnews.lv

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Суд Видземского предместья Риги приговорил к тюремному заключению трех мужчин. Обвиняемые в апреле 2015 года ограбили магазин Maxima на улице Бривибас 78, а также пытались убить кассиршу, которая была соучастницей ограбления, свидетельствует решение суда.

Согласно материалам дела, в начале апреля 2015 года четыре человека договорились обокрасть магазин Maxima. Среди них были кассирша, бывший старший кассир этого магазина, бывший охранник, а также сводный брат старшего кассира.

Изначально план предусматривал, что кассирша вынесет из магазина коробки с деньгами, которые она потом передаст одному из соучастников. Однако оказалось, что остальные трое преступников договорились между собой убить кассиршу, чтобы она не могла бы их сдать полиции. Как следует из решения суда, расправиться с кассиршей предложил охранник.

Мужчина, который осужден за попытку совершения убийства суду сообщил, что он младший брат в семье и всегда слушался старшего, поскольку мать его учила, что "семья - это святое". Однако в своих показаниях он также указал, что с матерью у него были натянутые отношения, потому что он регулярно брал у нее в долг деньги, которые никогда не отдавал.

План ограбления магазина придумал бывший старший кассир. Он также распределил обязанности между подельниками. За день до преступления мужчине, которого судят за попытку убийства кассирши, сказали, что ее нужно убить. Изначально ее собирались застрелить, но поскольку найти пистолет не удалось, в качестве оружия преступления был выбран нож.

Охранник провел мужчине инструктаж, куда именно нужно воткнуть нож, чтобы убить кассиршу. В том случае, если бы не удалось расправиться с женщиной, охранник угрожал убить и нападавшего, поскольку тот "слишком много знает".

В день преступления кассирша по плану вынесла коробки с деньгами, однако после того как она повернулась спиной к соучастнику, он начал наносить ей ножевые ранения в спину. На крики пострадавшей выбежал действующий охранник магазина, который смог прогнать мужчину.

Обвиняемый бывший охранник магазина признался в содеянном. Между тем его брат решился на преступление, поскольку хотел погасить свой кредит в размере 500 евро.

Бывший охранник приговорен к 12 годам лишения свободы, к этому сроку также прибавлен срок по приговору суда Огрского района. В целом, ему придется провести в тюрьме 14 лет. Бывший старший кассир осужден на 11,5 лет заключения, а третий подельник приговорен к 12 годам лишения свободы.

Фото: infotop.lv