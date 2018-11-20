﻿ СМИ: в Египте задержана разыскиваемая Интерполом экс-чиновница Стабиня, Mixnews.lv

СМИ: в Египте задержана разыскиваемая Интерполом экс-чиновница Стабиня (3)

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Происшествия | 20 ноября 2018 года, 22:10

В Египте задержана подозреваемая во взяточничестве бывшая чиновница Рижской думы Ария Стабиня, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Адвокат Стабини Лига Цируле подтвердила журналистам, что в понедельник, 19 ноября, в Египте состоялось заседание суда о выдаче Стабини на родину, однако его решение пока неизвестно.

Генеральная прокуратура пока не давала комментариев о том, требовала ли она выдачу Стабини Латвии, но упомянутое адвокатом Стабини делопроизводство может означать, что Египет решил экс-чиновницу выдать, а она это решение оспорила. Если Египет Стабиню все-таки выдаст, в Латвию ее доставит Госполиция, которая комментариев пока также не дает.

Представитель Госполиции Гита Гржибовска указала, что "Стабиню задержали египетские правоохранительные органы, но не в связи с международным ордером на ее розыск".

Напомним, начальница Квартирного управления Департамента по жилищным вопросам Рижской думы Ария Стабиня в 2012 году была обвинена во взяточничестве, однако до этого успела покинуть страну и находится в международном розыске.

Комментарии 3
////меньше минуты назад
в срачелу видимо подолбился раз такой довольный. а то что ворье дербанит в данный момент твою обоссаную латвию тебе только по кайфу видимо. пидриот и этим все сказано.
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Злой1 минуту назад
Одну воровку поймали, так пора и остальных воров вылавливать. Хватит беспредельщиков во власти терпеть. Все воры в законе должны ответить перед законом. Хватит этих уродов терпеть. Давайте это говно поднимем на поверхность, чтоб линчевать и утопить.
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Latviešu Patriots7 минут назад
Ļoti labi, noziedznieki jāsoda!
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