﻿ СМИ: в Египте задержана разыскиваемая Интерполом экс-чиновница Стабиня, Mixnews.lv

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В Египте задержана подозреваемая во взяточничестве бывшая чиновница Рижской думы Ария Стабиня, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Адвокат Стабини Лига Цируле подтвердила журналистам, что в понедельник, 19 ноября, в Египте состоялось заседание суда о выдаче Стабини на родину, однако его решение пока неизвестно.

Генеральная прокуратура пока не давала комментариев о том, требовала ли она выдачу Стабини Латвии, но упомянутое адвокатом Стабини делопроизводство может означать, что Египет решил экс-чиновницу выдать, а она это решение оспорила. Если Египет Стабиню все-таки выдаст, в Латвию ее доставит Госполиция, которая комментариев пока также не дает.

Представитель Госполиции Гита Гржибовска указала, что "Стабиню задержали египетские правоохранительные органы, но не в связи с международным ордером на ее розыск".

Напомним, начальница Квартирного управления Департамента по жилищным вопросам Рижской думы Ария Стабиня в 2012 году была обвинена во взяточничестве, однако до этого успела покинуть страну и находится в международном розыске.