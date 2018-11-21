﻿ Пьяные подростки за ночь сожгли несколько машин в Риге, Mixnews.lv

Происшествия |

В ночь на 4 ноября Госполиция получила информацию от Государственной пожарно-спасательной службы о том, что на территории района Брасы сгорел оставленный на обочине дороги автомобиль, сообщается на странице полиции в Facebook. Оказалось, что кто-то подожог мусорный контейнер, огонь с которого перекинулся на машину. При проверке оказалось, что повреждены и другие находящиеся поблизости авто.

За эту ночь в полицию с заявлениями обратились пятеро автовладельцев, машины которых пострадали от рук хулиганов. Поскольку все автомобили были повреждены на ул. Кр. Валдемара, Менесс, Хоспиталю и Миера, сотрудники полиции пришли к выводу, что все это результат действия одних и тех же людей..

В ходе следствия полиция установила личности возможных подозреваемых, а 13 ноября юношей 1998 и 1999 г.р. удалось задержать. Известно, что один из них ранее судим за кражу, а второй еще не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также полиция выяснила, что в ночь на 4 ноября хулиганы были пьяны и перед тем, как совершить преступление, затеяли конфликт с продавцом на ближайшей автозаправке, а затем украли оттуда товары.

Как отмечают в РРУП, против задержанных начаты уголовные процессы сразу по четырем статьям Уголовного закона.

Фото из Flickr/Danielle van Werkhoven