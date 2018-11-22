﻿ В Кенгарагсе сожгли такси: полиция ведет расследование, Mixnews.lv

Происшествия |

Госполиция начала расследование по делу сожжения автомобиля такси в рижском районе Кенгарагс, пока неизвестно, связано ли это с конфликтом в отрасли таксомоторных услуг.

Как заявила представитель Госполиции Гита Гжибовска, минувшей ночью стражи порядка получили вызов на улицу Локомотивес, где загорелись два автомобиля, одним из них была машина такси.

Правоохранительные органы не уточнили, связан поджог с конфликтом в отрасли таксомоторных услуг или нет. По словам полиции, случившееся может быть связано с хулиганством, ссорой между владельцем автомобиля и поджигателем или с техническими проблемами.

Фото: pixabay.com