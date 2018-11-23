﻿ В Риге подросток пытался повеситься во время уроков, Mixnews.lv

Происшествия |

В среду ученик одной из рижских школ пытался совершить самоубийство — повеситься на лестнице верхнего этажа. Об этом сообщает телеканал LNT. Отмечается, что спасти мальчика удалось по счастливому стечению обстоятельств.

Пока не сообщаются подробности ЧП, но известно, что предотвратить летальный исход помогли оперативные действия окружающих и первая медицинская помощь. На протяжении всего дня психологи работали с пострадавшим и учениками школы.

После произошедшего подросток был передан медикам.

"Они смогут обеспечить ему необходимую помощь. Будем консультироваться с ними и в дальнейшем, чтобы понять, как именно себя вести с пострадавшим после случившегося", - сказала директор школы.

Номер школы и имя ученика не называются из соображений безопасности.

Обстоятельства дела выясняются.

Напомним, в Латвии существует специальный телефон доверия и службы психологической помощи - 116006.