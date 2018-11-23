﻿ Мужчина отрубил себе пальцы рук, Mixnews.lv

Мужчина отрубил себе пальцы рук

фото

Происшествия | 23 ноября 2018 года, 14:30

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) доставили вчера в больницу 28-летнего мужчину, который отрубил себе несколько пальцев во время того, как колол дрова. Об этом сообщила представители СНМП Элина Юревица.

44-летний мужчина в Видземе, работая с пилой, поранил руку. Он доставлен в больницу с рваными ранами.

Всего за сутки СНМП получила 818 вызовов, 141 из них связан с травмами.

Фото из Flickr/pepperberryfarm

Комментарии