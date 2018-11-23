﻿ Подросток заказал девять посылок с наркотиками из даркнета, Mixnews.lv

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Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов задержали 17-летнего гражданина Латвии, который подозревается в получении нескольких посылок с наркотиками из Нидерландов.

Как сообщает СГД, уголовный процесс по факту контрабанды наркотических веществ был начат в августе 2018 года. В одно дело были объединены девять аналогичных эпизодов. В рамках процессов таможенники проверяли посылки, приходившие из Голландии. Все они были направлены на адрес одного и того же юноши.

Во время санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого были изъяты гашиш и марихуана. Удалось выяснить, что юноша заказывал наркотики через интернете, нa Dream market (онлайн-рынке darknet), расплачиваясь виртуальными деньгами. Следствие продолжается.

Фото из Flickr/sylvie