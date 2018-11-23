﻿ В квартире журналиста Алексеева проведен очередной обыск, Mixnews.lv

В квартире журналиста Алексеева проведен очередной обыск (28)

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Происшествия | 23 ноября 2018 года, 19:55

Очередной обыск был проведен по месту жительства латвийского журналиста, публициста, главного редактора сайта IMHOclub Юрия Алексеева. Об этом в своем Facebook сообщил политический и общественный активист Владимир Линдерман.

По словам Линдермана, после обыска Алексеева увезли на допрос в Полицию безопасности.

"Конкретно ломают человека", - прокомментировал произошедшее Линдерман.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении патронов для огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.

Сам Алексеев назвал обвинения сфабрикованными. Также журналист предположил, что этим латвийские спецслужбы могут не ограничиться.

Комментарии 28
Рихтер1 час назад
Придурок ты,позор Латвии,если им скажут "фас" они и тебя возьмут в оборот!Помни-"то что ты еще не сидишь,это не твоя заслуга а недоработка ПБ!"
4
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Мда1 час назад
Вот такие спецы. Ищут и никак найти не могут.. может нечего? А они об стену тупыми лбами все бьются.
2
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Гражданская позиция53 минуты назад
Видно свою совесть ищут у порядочных людей.
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