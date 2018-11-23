﻿ В квартире журналиста Алексеева проведен очередной обыск, Mixnews.lv

Происшествия |

Очередной обыск был проведен по месту жительства латвийского журналиста, публициста, главного редактора сайта IMHOclub Юрия Алексеева. Об этом в своем Facebook сообщил политический и общественный активист Владимир Линдерман.

По словам Линдермана, после обыска Алексеева увезли на допрос в Полицию безопасности.

"Конкретно ломают человека", - прокомментировал произошедшее Линдерман.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении патронов для огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.

Сам Алексеев назвал обвинения сфабрикованными. Также журналист предположил, что этим латвийские спецслужбы могут не ограничиться.