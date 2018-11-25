﻿ На Мангальсале найден труп молодой женщины, Mixnews.lv

Происшествия |

Минувшей ночью в районе Мангальсала на берегу Даугавы был найден труп молодой женщины, сообщили представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша и представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Тело на берегу заметили прохожие и вызвали спасателей. Приехав на место случившегося, сотрудники ГПСС обнаружили тело в двух метрах от берега, позже оно было передано медикам.

По словам СНМП, у молодой женщины констатирована смерть, однако пока неизвестно при каких обстоятельствах она скончалась.

В целом за минувшие сутки медики отправились на 845 вызовов, 164 из которых были связаны с различными травмами.

Фото: flickr.com/Atis Rutkaste