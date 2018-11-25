﻿ Пожар в заброшенном здании еще не потушен: движение транспорта закрыто, Mixnews.lv

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Пожар в заброшенном здании еще не потушен: движение транспорта закрыто (13)

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Происшествия | 25 ноября 2018 года, 17:27

В одном из крупнейших заброшенных зданий Риги на улице Калнциема 2B в воскресенье, 25 ноября, ночью возник пожар, и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) все еще продолжают его тушение.

Движение транспорта возле места происшествия закрыто.

На месте работает большое количество пожарных, которые поливают конструкции шестиэтажного здания водой, чтобы ликвидировать тление, а также демонтируют крышу. Над тлеющим домом все еще поднимаются клубы дыма.

Работники полиции регулируют движение на улице Ранькя дамбис. На месте происшествия дежурят муниципальная полиция и медики.

Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, установив ограду, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.

Сообщение о пожаре ГПСС получила ночью в 3.38. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что почти все этажи дома горят открытым пламенем и огонь быстро распространяется. В целом площадь пожара составила 4650 кв. м.

В 7.16 пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности, предотвратив распространение огня на другие объекты.

Фото: facebook.com/Valdis Gavars

Комментарии 13
Югендстиль 1914 год1 час назад
Похоже, латышам такая история не нужна. У них история после 40-ого года начинается.))))
5
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Патриот 1 час назад
Без страховки оно бы точно не сгорело! С этого места поподробнее начинайте наши * доблестные * господа полицейские дебилы! Думаю после пожара появятся несколько трупов которые могли бы помешать якобы * расследованию *. Называется передел власти.
7
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))))) 1 час назад
Аааааа.))))
Тужусь.)))
Сейчас насру.))))
PatriotSS.))))))))
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