﻿ Пожар в заброшенном здании еще не потушен: движение транспорта закрыто, Mixnews.lv

Происшествия |

В одном из крупнейших заброшенных зданий Риги на улице Калнциема 2B в воскресенье, 25 ноября, ночью возник пожар, и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) все еще продолжают его тушение.

Движение транспорта возле места происшествия закрыто.

Aizvadītajā naktī izcēlies liels ugunsgrēks neapsaimniekotā sešstāvu namā Rīgā, Kalnciema ielā 2B. Ugunsgrēka dēļ Kalnciema ielas un Raņķa dambja krustojums satiksmei būs slēgts vismaz līdz pirmdienas vakaram. pic.twitter.com/LZGDTiFIsJ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 25 ноября 2018 г.

На месте работает большое количество пожарных, которые поливают конструкции шестиэтажного здания водой, чтобы ликвидировать тление, а также демонтируют крышу. Над тлеющим домом все еще поднимаются клубы дыма.

Работники полиции регулируют движение на улице Ранькя дамбис. На месте происшествия дежурят муниципальная полиция и медики.

Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, установив ограду, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.

Сообщение о пожаре ГПСС получила ночью в 3.38. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что почти все этажи дома горят открытым пламенем и огонь быстро распространяется. В целом площадь пожара составила 4650 кв. м.

В 7.16 пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности, предотвратив распространение огня на другие объекты.

Фото: facebook.com/Valdis Gavars