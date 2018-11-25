﻿ Пожар на улице Калнциема: пять домов отключили от отопления (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

Пожар на улице Калнциема: пять домов отключили от отопления (ДОПОЛНЕНО) (4)

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Происшествия | 25 ноября 2018 года, 18:57

В связи с пожаром в здании на перекрестке Ранькя дамбис и улицы Калнциема от тепловой сети отключены пять жилых домов, сообщила представитель предприятия Rīgas siltums Линда Ренце.

Она отметила, что у пострадавших в пожаре зданиях не констатировано взрывоопасное состояние. В то же время Ренце указала, что предприятие оперативно работало над созданием временной теплосети и временного подключения отопления. Около 19 часов все дома, в которых было отключено отопление, были подключены к временной теплосети.

Также в связи с пожаром в заброшенном здании на Калнциема 2B до вечера понедельника, 26 ноября, будет закрыт перекресток улицы Калнциема и Ранькя дамбис, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.

Будет закрыта и полоса движения на Ранькя дамбис в направлении Баласта дамбис. В Рижской думе отметили, что перекресток будет закрыт до тех пор, пока пожар не будет полностью ликвидирован. Далее должно поступить указание от Госполиции открыть участок дороги для движения.

Между тем весь общественный транспорт, проезжающий в этом месте, перенаправлен на улицу Слокас.

Напомним, сообщение о пожаре Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила ночью в 3.38. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что почти все этажи дома горят открытым пламенем и огонь быстро распространяется. В целом площадь пожара составила 4650 кв. м.

В 7.16 пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности, предотвратив распространение огня на другие объекты.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Хрень какая то 2 часа назад
Нормально не жилое горит и поджигают , а нармальных людей морозим , уничтожают , обворовывают ,отопление вроде работает платежки ОХЕРЕННЫЕ , ходишь в махеровом шарфе и махеровых носках . Уроды сверх зажравшиеся , когда у народа терпение лопнет .
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Карина52 минуты назад
Похоже что не только питьевая вода заканчивается в селах. На тушение пожара подключились к отоплению? Теперь будут ждать когда новая обслуживающая компания подвезет бутилированную.
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Это истоия успеха2 часа назад
Гниды
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