﻿ Пожар на улице Калнциема: пять домов отключили от отопления (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

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В связи с пожаром в здании на перекрестке Ранькя дамбис и улицы Калнциема от тепловой сети отключены пять жилых домов, сообщила представитель предприятия Rīgas siltums Линда Ренце.

Она отметила, что у пострадавших в пожаре зданиях не констатировано взрывоопасное состояние. В то же время Ренце указала, что предприятие оперативно работало над созданием временной теплосети и временного подключения отопления. Около 19 часов все дома, в которых было отключено отопление, были подключены к временной теплосети.

Также в связи с пожаром в заброшенном здании на Калнциема 2B до вечера понедельника, 26 ноября, будет закрыт перекресток улицы Калнциема и Ранькя дамбис, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.

Будет закрыта и полоса движения на Ранькя дамбис в направлении Баласта дамбис. В Рижской думе отметили, что перекресток будет закрыт до тех пор, пока пожар не будет полностью ликвидирован. Далее должно поступить указание от Госполиции открыть участок дороги для движения.

Между тем весь общественный транспорт, проезжающий в этом месте, перенаправлен на улицу Слокас.

Напомним, сообщение о пожаре Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила ночью в 3.38. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что почти все этажи дома горят открытым пламенем и огонь быстро распространяется. В целом площадь пожара составила 4650 кв. м.

В 7.16 пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности, предотвратив распространение огня на другие объекты.

Фото: pixabay.com