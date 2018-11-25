﻿ На улице Гоголя автомобиль въехал в дом, Mixnews.lv

На улице Гоголя автомобиль въехал в дом (2)
Происшествия | 25 ноября 2018 года, 20:19
В воскресенье, 25 ноября, в Риге, на улице Гоголя 6 произошла авария - легковой автомобиль неизвестной марки въехал прямо в угол дома. Об этом редакции Mixnews сообщили очевидцы.
По словам очевидцев, авария произошла после 18 часов. В результате происшествия был снесен столб.
Полиция пока не комментирует случившееся.
Может ладкрузир который барыжка купил настолько высок что он не заметил этот дом?
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Мля!Попасть или тут домов!Прямо на дороге!
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