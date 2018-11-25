﻿ На улице Гоголя автомобиль въехал в дом, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 25 ноября, в Риге, на улице Гоголя 6 произошла авария - легковой автомобиль неизвестной марки въехал прямо в угол дома. Об этом редакции Mixnews сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, авария произошла после 18 часов. В результате происшествия был снесен столб.

Полиция пока не комментирует случившееся.