﻿ Полицейского обвиняют в применении насилия к задержанному, Mixnews.lv

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Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратура начать уголовное преследование должностного лица Рижской муниципальной полиции (РМП) за превышение служебных полномочий, которое связано с насилием. Об этом пишет NRA.

Бюро выяснило, что сотрудник полиции применил физическую силу в отношении человека, задержанного за административное нарушение. Задержанный не сопротивлялся, однако должностное лицо применило насилие, очевидно превысив полномочия, отмечает БВБ.

За данное преступление Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

Фото: flickr.com