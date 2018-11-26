﻿ Полицейского обвиняют в применении насилия к задержанному, Mixnews.lv

Полицейского обвиняют в применении насилия к задержанному (1)
Происшествия | 26 ноября 2018 года, 09:23
Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратура начать уголовное преследование должностного лица Рижской муниципальной полиции (РМП) за превышение служебных полномочий, которое связано с насилием. Об этом пишет NRA.
Бюро выяснило, что сотрудник полиции применил физическую силу в отношении человека, задержанного за административное нарушение. Задержанный не сопротивлялся, однако должностное лицо применило насилие, очевидно превысив полномочия, отмечает БВБ.
За данное преступление Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.
Фото: flickr.com
Найдете другова дурака!! Главно физнормы пусть пройдет а то морду набить не сможет..
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