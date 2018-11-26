﻿ Хозяева просят помочь найти сбежавшую собаку, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье в Юрмале пропала собака породы йорк. Около 16 часов собака убежала с улицы Йомас, в 20.00 ее видели на станции Майори, рассказывают хозяева.

Собака была в бежевом комбинезоне с мехом, на спине темно-синяя застежка, откликается на кличку Боня. В руки не дается.

Хозяева просят сообщать о местонахождении собаки по телефону 25728979 в любое время. За возвращение питомца готовы на щедрое вознаграждение.