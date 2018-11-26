﻿ На границе задержан украинец с пулями для Калашникова и ТТ, Mixnews.lv

Происшествия |

На латвийско-российской границе в ноябре этого года за незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров был задержан гражданин Украины. Об этом сообщает Служба госдоходов (СГД).

На КПП "Терехово" при углубленном досмотре автомобиля, которым управлял гражданин Украины, таможенники обнаружили 7 патронных магазинов для пистолета-пулемета Шпагина (7,62 мм), 9 патронных магазинов для пулемета РПК (ручной пулемет Калашникова), 97 патронных магазинов для пистолета ТТ, а также 16 десантных ножей-стропорезов.

Отмечается, что Налогово-таможенная полиция СГД обратилась в прокуратуру Лудзенского района с материалами дела о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров, включая детали, причисляемые к существенным составным частям огнестрельного оружия.

В отношении гражданина Украины 1954 г.р. был начат уголовный процесс. В ходе проверки также было установлено, что все изъятые вещи являются стратегически важными товарами и для их перемещения через границу необходима специальная лицензия.

Фото из Flickr/Ognyan Petrov