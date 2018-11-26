﻿ В Лиепае мужчина накормил детей отравленными конфетами, Mixnews.lv

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Вечером 24 ноября сотрудники Лиепайской муниципальной полиции (ЛМП) получили от Госполиции информацию о том, что неизвестный мужчина на раздает детям конфеты, сообщила представитель ЛМП Инета Микуте.

Как пишет портал Liepajniekiem.lv, в результате инцидента двое детей попали в больницу.

﻿Спустя какое-то время был получен еще один вызов с улицы Калпака, где и был найден спящий мужчина.

Сотрудники полиции доставили его в место временного содержания. Во время осмотра личных вещей мужчины были обнаружены упомянутые конфеты. Позднее мужчина был передан Госполиции.

По словам представителя Госполиции Сигны Штейнберги, оба отравленных ребенка уже находятся дома.

"На данный момент более подробной информации я дать не могу, поскольку выясняются детали произошедшего", — сказала она.

Фото из Flickr/Rob Butler