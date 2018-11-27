﻿ Пожар в доме на Калнциема мог быть злонамеренным, тушение продолжается, Mixnews.lv

Пожар в доме на Калнциема мог быть злонамеренным, тушение продолжается

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Происшествия | 27 ноября 2018 года, 09:36

Причиной пожара в одном из некогда самых красивых домов в Риге на улице Калнциема, созданных в югендстиле, скорее всего, является злонамеренный поджог. Пока будет проводиться расследование, в ходе которого эксперты надеются найти доказательства преступных деяний, на месте будет ограничено движение транспорта и пешеходов, в том числе для жителей близлежащих домов, а также для сотрудников работающих в близи компаний.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) уже третий день продолжает работы по ликвидации пожара в шестиэтажном заброшенном здании в Риге, на ул. Калнциема 2b, рядом с Ранькя дамбис.

Тушение пожара продолжалось и ночью. Тушение ведется только с внешней стороны, потому что из-за обрушившихся межэтажных перекрытий находиться внутри здания опасно, рассказали в ГПСС.

Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, установив ограду, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.

Сообщение о пожаре ГПСС получила ночью в 3.38. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что почти все этажи дома горят открытым пламенем и огонь быстро распространяется. В целом площадь пожара составила 4650 кв. м.

В 7.16 воскресенья пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности, предотвратив распространение огня на другие объекты.

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