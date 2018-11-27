﻿ Пожар в доме на Калнциема мог быть злонамеренным, тушение продолжается, Mixnews.lv

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Причиной пожара в одном из некогда самых красивых домов в Риге на улице Калнциема, созданных в югендстиле, скорее всего, является злонамеренный поджог. Пока будет проводиться расследование, в ходе которого эксперты надеются найти доказательства преступных деяний, на месте будет ограничено движение транспорта и пешеходов, в том числе для жителей близлежащих домов, а также для сотрудников работающих в близи компаний.

Ugunsgrēks Kalnciema ielā, visticamāk, ir tīša dedzināšana. Kamēr to pierādīs eksperti, glābēji turpina dzēšanas darbus. Līdz tam satiksme apkaimes ielās būs slēgta. Šie ierobežojumi ietekmē gan blakus māju iedzīvotāju, gan apkaimes uzņēmumu darbu. https://t.co/3DMu4YGBJk pic.twitter.com/b15tFYzmDk — LTV Panorama (@ltvpanorama) November 26, 2018

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) уже третий день продолжает работы по ликвидации пожара в шестиэтажном заброшенном здании в Риге, на ул. Калнциема 2b, рядом с Ранькя дамбис.

Тушение пожара продолжалось и ночью. Тушение ведется только с внешней стороны, потому что из-за обрушившихся межэтажных перекрытий находиться внутри здания опасно, рассказали в ГПСС.

Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, установив ограду, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.

Сообщение о пожаре ГПСС получила ночью в 3.38. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что почти все этажи дома горят открытым пламенем и огонь быстро распространяется. В целом площадь пожара составила 4650 кв. м.

В 7.16 воскресенья пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности, предотвратив распространение огня на другие объекты.