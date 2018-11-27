﻿ В Индии пропал гражданин Латвии Александр Рузга, родные просят о помощи, Mixnews.lv

Гражданин Латвии Александр Рузга (г.рожд. 1986), полтора года путешествовавший по Индии, регулярно выходивший на связь с родными, с 14 сентября 2018 года пропал.

Для связи с родными использовал whats app, messenger. Телефон был украден. Известно, что из Джармсала Александр направился в Лех, где собирался через месяц пройти курс 10-дневной медитации, но туда не дошел.

Родственники нашли выход на этот медитативный центр. Обычно, раз в неделю парень связывался с близкими, поэтому одежда детально описана.

ПРИМЕТЫ: ростом 183 cm, вес 70 kg, размер ноги 42 (8). Волосы темные, карие глаза, носит бороду средней длины - от 3-5 см.

Был одет: в серо коричневые треккинговые штаны, треккинговые ботинки с высоким голенищем. На голове платок светло-серого цвета. При себе был серо-голубой рюкзак большого размера и коврик.

Со связью в этих районах сложно, как и с покупкой GSM - карточек, и все же родные очень волнуются и просят всех, кто видел или что-то знает о пропавшем молодом человеке, сообщить в BEZVESTS.LV по телефону +371 22 084 084 или в полицию 110.