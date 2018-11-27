﻿ Пьяный пассажир резал колбасу и с ножом набросился на водителя, Mixnews.lv

Вчера в Апской волости некий пьяный пассажир напал на резервного водителя с ножом.

Как сообщили в Госполиции Видземского края, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал в автобусе на междугороднем рейсе и сидел как раз за резервным водителем. В ходе поездки пассажир резал ножом колбасу, за что получил замечание как от шофера, так и от пассажиров.

Выразив неудовлетворение полученными замечаниями, пьяный пассажир полез в драку, однако помощник водителя попытался отразить нападки, но не заметил находящегося в руках ножа. В результате водитель получил легкие телесные повреждения, ранив ладонь.

Пострадавший вынужден обратиться в больницу. Начат уголовный процесс.

Фото: соцсети