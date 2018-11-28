﻿ Ради конкурса студент фотографировался голышом в Старой Риге, Mixnews.lv

Ради конкурса студент фотографировался голышом в Старой Риге (3)

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Происшествия | 28 ноября 2018 года, 07:52

27 ноября около 2 часов ночи работники Отдела видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) заметили на одной из улиц Старого города необычную ситуацию.

Абсолютно голый молодой человек позировал своему товарищу, который фотографировал его на мобильный телефон, сообщает РМП в Facebook.

К компании отправился экипаж полиции, который потребовал объяснений.

Молодой человек на английском языке рассказал, что он иностранный студент.

В его учебном заведении проходит фотоконкурс и есть возможность выиграть телевизор. Ему пришла в голову идея сфотографироваться голым в Старой Риге, чтобы получить приз.

Юноша сожалел о содеянном и обещал больше так не поступать.

Учитывая, что все происходило ночью и кроме товарища, голого студента никто не увидел, полиция решила ограничиться воспитательным разговором о правилах поведения на столичных улицах.

Комментарии 3
Саня13 часа назад
Латгальские анжелы под иностранцев косят.
5
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Pattiot49 минут назад
Tie bijàm es un mans labàkais draugs Austris D.no Jaunàs Teikas! Pèc tam mums bija anàlais un oràlais sekss.
1
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Ну, если на английском,53 минуты назад
тогда понять и простить.)))
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