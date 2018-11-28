﻿ Во время особо опасного пожара в Риге погиб человек, Mixnews.lv

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Во время особо опасного пожара в Риге погиб человек (1)

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Происшествия | 28 ноября 2018 года, 10:25

В ночь на среду, 28 ноября, на улице Пернавас возник пожар повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вчера в 20.21 пожарные получили вызов на пожар в одном из многоэтажных домов Риги, где горела квартира на втором этаже. Пожарные вывели из горящего дома восемь человек, в том числе четверо пострадали и были переданы медикам. Один человек в результате пожара погиб.

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В жилом доме горела квартира площадью 30 квадратных метров и 10 квадратных метров межэтажного перекрытия. На несколько часов ул. Пернавас на этом участке была полностью перекрыта для движения транспорта, водителей призывали искать объездные пути.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 1
мда12 минут назад
вижу 2 и 3 этаж полыхает.. 30 метров?
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