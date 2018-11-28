﻿ Подрыв безопасности Латвии: задержаны три человека, среди них мог быть Алексеев, Mixnews.lv

Происшествия |

Полиция безопасности (ПБ) задержала трех человек по подозрению в совершении действий, которые могут расцениваться как пособничество попыткам подрыва безопасности Латвии иностранным государством.

Уголовный процесс начат 17 октября по двум статьям Уголовного закона - за действия, направленные против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственного устройства Латвии в организованной группе и за помощь иностранному государству в осуществлении действий, направленных против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственного устройства Латвии. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Государство, которому пособничали задержанные, ПБ не называет.

23 ноября по этому делу были задержаны три человека, проведены обыски на связанных с ними объектах. К задержанным не применены меры пресечения, связанные с лишением свободы.

Более подробной информации в интересах следствия ПБ пока не предоставляет.

Одним из подозреваемых может являться журналист, публицист и главный редактор сайта IMHOclub Юрий Алексеев, который был задержан на прошедших выходных. В публичных отчетах о деятельности ПБ он упоминается как прокремлевский активист.

Вместе с Алексеевым был задержан другой латвийский журналист Дмитрий Сумароков.

ПБ просила суд в качестве меры пресечения применить к задержанным содержание под стражей, но суд просьбу не удовлетворил.

Прокуратура недавно предъявила Алексееву обвинение в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию и обороте детской порнографии. Дело на Алексеева было заведено в ноябре 2017 года за его комментарии, в которых содержался призыв "прикончить всех фашистских выродков", к которым, по мнению автора, принадлежат представители определенных национальностей, а также высказывание об одном конкретном языке как "фашистском". В свою очередь боеприпасы и материалы с детской порнографией были найдены у Алексеева во время обыска.

Фото из Flickr/Latvijas armija