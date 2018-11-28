﻿ СМИ: Гобземса исключили из адвокатуры за оскорбления убитого Бункуса, Mixnews.lv

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Латвийский совет присяжных адвокатов поддержал исключение из адвокатуры выдвинутого на должность премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV), подтвердил руководитель совета Янис Розенбергс.

Он подтвердил, что исключение Гобземса было связано с решением комиссии по дисциплинарным делам.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, решение принято в связи с высказываниями Гобземса в отношении убитого администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Решение принято в отсутствие самого Гобземса.

Решение об исключении из адвокатуры является самым суровым наказанием, которое может назначить Латвийский совет присяжных адвокатов.

Против Гобземса совет возбудил два дисциплинарных дела. Одно из них было начато в конце августа по заявлениям семьи убитого Бункуса, адвоката Ромуалда Вонсовича и других людей.

Второе дело против Гобземса начато по заявлению врача Индры Штелмане.

Напомним, семья убитого адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса обратилась в Латвийский совет присяжных адвокатов с заявлением возбудить дисциплинарное дело против Алдиса Гобземса и исключить его из адвокатуры.

Брат покойного Кристап пояснил, что в заявлении указаны 10 случаев оскорбления чести и достоинства Мартиньша Бункуса, который в период с 7 по 10 июля совершил адвокат Гобземс.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7