﻿ СМИ: Гобземса исключили из адвокатуры за оскорбления убитого Бункуса, Mixnews.lv

СМИ: Гобземса исключили из адвокатуры за оскорбления убитого Бункуса (11)

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Происшествия | 28 ноября 2018 года, 12:50

Латвийский совет присяжных адвокатов поддержал исключение из адвокатуры выдвинутого на должность премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV), подтвердил руководитель совета Янис Розенбергс.

Он подтвердил, что исключение Гобземса было связано с решением комиссии по дисциплинарным делам.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, решение принято в связи с высказываниями Гобземса в отношении убитого администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Решение принято в отсутствие самого Гобземса.

Решение об исключении из адвокатуры является самым суровым наказанием, которое может назначить Латвийский совет присяжных адвокатов.

Против Гобземса совет возбудил два дисциплинарных дела. Одно из них было начато в конце августа по заявлениям семьи убитого Бункуса, адвоката Ромуалда Вонсовича и других людей.

Второе дело против Гобземса начато по заявлению врача Индры Штелмане.

Напомним, семья убитого адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса обратилась в Латвийский совет присяжных адвокатов с заявлением возбудить дисциплинарное дело против Алдиса Гобземса и исключить его из адвокатуры.

Брат покойного Кристап пояснил, что в заявлении указаны 10 случаев оскорбления чести и достоинства Мартиньша Бункуса, который в период с 7 по 10 июля совершил адвокат Гобземс.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7

Комментарии 11
Жлобак2 часа назад
Правильно говорят-" лучшее блюдо для латыша,это другой латыш ".Пабрикс выстраивает себе дорогу.
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Патриот 2 часа назад
Свиньи с голодухи начали жрать друг друга.
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Адельфина1 час назад
Исходя из целого ряда таких "заслуг", он вполне тянет на роль "смотрящего"... пардон, Премьера.... и может возглавить банду.....пардон, Сейм.
Крутой пацан!
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