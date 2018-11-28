﻿ Странный автоугонщик: разбил стекло, дождался полицию и сдался, Mixnews.lv

Происшествия |

В рижском микрорайоне Пурвциемс в ночь на понедельник произошла необычная попытка кражи автомобиля, сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.

Злоумышленник проник в автомобиль марки Subaru, разбив заднее стекло бетонным блоком. Однако вместо того, чтобы скрыться с места происшествия, молодой человек более 20 минут просидел в машине, пока не приехала полиция.

Внимание жителя дома на улице Лиелвардес привлекла автомобильная сигнализация, которая не выключилась 20 минут. Мужчина, сообщает LNT, посмотрел в окно и понял, что нужно вызывать полицию.

Стражи порядка получили вызов в 23:30. Экипаж полиции прибыл через четыре минуты. Нарушитель сразу же признал свою вину и сдался полицейским. Выяснилось, что стражи порядка и ранее встречали этого человека.

"У него не было никакой связи ни с домой, ни с автомобилем, ни с районом. Он задекларирован совсем в другом месте. В субботу его задержали за мелкое хулиганство - находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал начальник отдела полиции порядка Сергей Галилеев.

Когда 21-летнего парня уводили, за ним из своего окна наблюдал владелец Subaru. Владельцу по имени Гиртс показалось, что мужчина не является автомобильным вором, и машина не была его целью.

"Он сидел там, и можно было видеть, что он ждет полицию. Абсолютно ничего не взял. Его целью было, чтобы его арестовали", - считает владелец автомобиля.

Более того, как отмечает LNT, молодой человек снял грязную обувь и оставил ее сзади автомобиля, возможно, чтобы не запачкать салон.

Несмотря на возможные цели содеянного, полиция начала уголовный процесс.

Фото: Skaties.lv