﻿ В горевшем здании на улице Калнциема нашли енота, Mixnews.lv

Происшествия |

Во время ликвидации пожара в шестиэтажном здании на улице Калнциема в Риге пожарные обнаружили енота, который, по всей видимости, прятался в заброшенном доме. Об этом в своем Twitter сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

"Спасатели забрали животное и передали сотрудникам ветеринарной клиники", - сказано в сообщении.

Šodien, veicot dzēšanas darbus sešstāvu ēkā Kalnciema ielā, vienā ēkas daļā ugunsdzēsēji glābēji atrada jenotu, kurš tur bija paslēpies. Glābēji dzīvnieku notvēra un nogādāja veterinārās klīnikas darbiniekiem. pic.twitter.com/qZzuFK38nE — VUGD (@ugunsdzeseji) 28 ноября 2018 г.

В среду ГПСС удалось ликвидировать начавшийся в ночь на воскресенье пожар.

После ликвидации пожара Госполиция восстановила движение на участке улицы Межа от Ранькя дамбис по направлению к улице Калнциема.

Пожар удалось локализовать за четыре часа, но до второй половины дня среды продолжалась его ликвидация. Полностью пожар был ликвидирован в 13:19.

Общая площадь горения на этажах и крыше здания составила 4650 кв.м.

В полиции начат уголовный процесс о пожаре. ГПСС допускает, что произошел злонамеренный поджог.