﻿ В горевшем здании на улице Калнциема нашли енота, Mixnews.lv

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В горевшем здании на улице Калнциема нашли енота (2)

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Происшествия | 28 ноября 2018 года, 17:21

Во время ликвидации пожара в шестиэтажном здании на улице Калнциема в Риге пожарные обнаружили енота, который, по всей видимости, прятался в заброшенном доме. Об этом в своем Twitter сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

"Спасатели забрали животное и передали сотрудникам ветеринарной клиники", - сказано в сообщении.

В среду ГПСС удалось ликвидировать начавшийся в ночь на воскресенье пожар.

После ликвидации пожара Госполиция восстановила движение на участке улицы Межа от Ранькя дамбис по направлению к улице Калнциема.

Пожар удалось локализовать за четыре часа, но до второй половины дня среды продолжалась его ликвидация. Полностью пожар был ликвидирован в 13:19.

Общая площадь горения на этажах и крыше здания составила 4650 кв.м.

В полиции начат уголовный процесс о пожаре. ГПСС допускает, что произошел злонамеренный поджог.

Комментарии 2
Жлобак19 минут назад
Ну вот и виновный найден,видите,как всё просто!
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Так1 минуту назад
Это, енота так ловили, что вся Пардаугава в пробках стояла, весь день?
Когда кончится это безобразие?
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