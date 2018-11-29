﻿ Найденного в сгоревшем здании енота пришлось усыпить, Mixnews.lv

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Найденного в сгоревшем здании на Калнциема енота пришлось усыпить. Об этом пишет LA со ссылкой на ветеринарную клинику Dr.Beinerta.

Во время ликвидации пожара в шестиэтажном здании на улице Калнциема в Риге пожарные обнаружили енота, который, по всей видимости, прятался в заброшенном доме.

"Спасатели забрали животное и передали сотрудникам ветеринарной клиники", - сказано в сообщении.

Позднее появилась информация, что животное было доставлено спасателям в клинику "в очень тяжелом состоянии с обширными ожогами", поэтому животное пришлось усыпить.

"То, что можно было назвать лечением, в данном случае причиняло бы только мучения", - сообщили порталу в ветеринарном учреждении.

На вопрос, как лесное животное могло попасть в заброшенное здание в большом городе, представительница клиники сказала, что это "сложно объяснить". Еноты редко зяходят в город и вероятность заблудить у них низкая. Обычно это может случиться в городах или местах поселения, близлежащим к природе, к лесу.

Как сообщалось, в среду ГПСС удалось ликвидировать начавшийся в ночь на воскресенье пожар.

Пожар удалось локализовать за четыре часа, но до второй половины дня среды продолжалась его ликвидация. Полностью пожар был ликвидирован в 13:19.

Общая площадь горения на этажах и крыше здания составила 4650 кв.м.

В полиции начат уголовный процесс о пожаре. ГПСС допускает, что произошел злонамеренный поджог.