﻿ Мужчина в летней обуви отморозил пятки, Mixnews.lv

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В среду в больницы Латвии попали шесть человек с травмами от падений на скользких тротуарах и лестницах, проинформировала представитель службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.

В Латгалии мужчина 37 лет, обутый в летние туфли, отморозил пятки. Сообщается, что вчера в больницу были доставлены восемь человек с обморожением разных частей тела, в том числе, и одинокие пожилые люди.

В целом, за прошедшие сутки работники "скорой" приняли 843 вызова, из которых 136 были связаны с травмами и несчастными случаями.