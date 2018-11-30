﻿ Избиение и попытка убийства: 700 жертв домашнего насилия попросили защиты, Mixnews.lv

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Государственная полиция в этом году получила 700 запросов оградить семьи от насильников, сообщил на пресс-конференции о межведомственном проекте "На шаг ближе: единый ответ общества на случаи насилия по отношению к женщинам" начальник Госполиции Интс Кюзис.

Он рассказал, что в этом году был случай, когда насильник этот запрет нарушил, был арестован, а после выхода на свободу продолжил насильственные действия, вплоть до попытки убийства. Кюзис отметил, что это крайне тревожная тенденция, и чаще всего насилие возникает на почве алкоголизма и бытовых ссор.

Начальник Госполиции также подчеркнул, что в Латвии по-прежнему очень высока толерантность к насилию в семье и в отношении женщин, и это воспринимается как нечто нормальное и приемлемое. "Часто кажется, что это лишь семейное дело, и, к сожалению, так считали и полицейские. В большой мере этот проект помог нам пойти по пути воспитания своих же работников - чтобы они осознали, что такого не должно быть, и знали, как в подобных случаях действовать", - сказал Кюзис.

Правительство этим летом одобрило разработанные Минюстом поправки к гражданско-процессуальному закону, которые предусматривают право суда назначать насильнику курс социальной реабилитации. Руководитель общества "Centrs Marta" Илута Лаце, комментируя итоги проекта, в качество одного из самых важных выводов назвала необходимость внедрить обязательную программу реабилитации для насильников.

Лаце напомнила, что такая государственная программа доступна уже с 2015 года, но она добровольна. "Однако насильники редко ходят на такие занятия добровольно, и мы должны заставить их это делать. В настоящее время мы многого ждем только от жертв насилия, но фокус должен быть и на насильниках", - сказала Лаце.

Кроме того, руководитель общества отметила, что необходимо инициировать изменения в законодательстве, которые позволят отделять насильника от семьи без ее согласия, потому что очень часто жертвы находятся под влиянием насильников и самостоятельно принять решение не могут.

Напомним, в Латвии уже некоторое время назад началась социальная кампания, нацеленная на защиту и, в некоторых случаях, спасение жертв домашнего насилия. Жителей призывают не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях с тем, чтобы избежать трагических последствий.

По статистике, Латвия – одна из трех стран ЕС, где общество толерантнее всего относится к семейному насилию. У нас многие до сих пор считают, что конфликты с применением оскорблений и физической силы – личное дело супругов.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download