﻿ Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой, Mixnews.lv

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Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся «для защиты целостности воздушного пространства НАТО».

«F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана», — рассказали военные. «Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность», — заключили представители ведомства.

Gisteren onderschepten #F16 @beairforce, momenteel ontplooid in de #balticsea regio om de integriteit van @NATO-luchtruim te waarborgen, Russische Flanker straaljagers zonder vluchtplan. Onze missie @BelgiumDefence is uw veiligheid te beschermen pic.twitter.com/y0qFRajRJg — Belgian Air Force (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.

Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.

Источник: РБК

Фото: Flickr/Paul Gauci