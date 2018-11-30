﻿ Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой, Mixnews.lv

Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой (15)
Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся «для защиты целостности воздушного пространства НАТО».
«F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана», — рассказали военные. «Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность», — заключили представители ведомства.
Gisteren onderschepten #F16 @beairforce, momenteel ontplooid in de #balticsea regio om de integriteit van @NATO-luchtruim te waarborgen, Russische Flanker straaljagers zonder vluchtplan. Onze missie @BelgiumDefence is uw veiligheid te beschermen pic.twitter.com/y0qFRajRJg— Belgian Air Force (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.
Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.
Источник: РБК
Фото: Flickr/Paul Gauci
Это не перехват..