﻿ Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой, Mixnews.lv

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Бельгийские ВВС заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой (15)

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Происшествия | 30 ноября 2018 года, 07:52

Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские реактивные истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в соответствующем сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Инцидент, по информации военных, произошел 28 ноября. Для перехвата российских военных самолетов были подняты развернутые в Балтийском регионе бельгийские F-16. Там, как указывается в сообщении ведомства, они находятся «для защиты целостности воздушного пространства НАТО».

«F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана», — рассказали военные. «Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность», — заключили представители ведомства.

Модель и поколение российских военных самолетов, которые стали участниками инцидента, они не уточнили, однако опубликовали видео перехвата.

Источник: РБК

Фото: Flickr/Paul Gauci

Комментарии 15
Жлобак3 часа назад
НАТО лес сожжет-спасибо,пернет,тоже спасибо,а уж про авеню стоя задом и тоже спасибо.Легко быть идиотом.
2
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Конь в пальто3 часа назад
Фейк Nr. 465344. Сегодня же Саммит в Аргентине собирается. Всё вовремя: и Керчь, И военное положение в русской части Хохляндии, и вот самолёты над целой Прибалтикой - служанкой Пиндосии. Ждем-с продолжения вакханалии.
3
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Ж3 часа назад
Это видео-фотосессия..
Это не перехват..
2
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