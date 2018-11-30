﻿ Благодаря жителям Болдераи полиция задержала трех наркодилеров, Mixnews.lv

Происшествия |

В Госполицию с жалобами на наркопритоны и постоянное нахождение определенных лиц в наркотическом опьянении обратились жители Болдераи.

Реагируя на их сигнал, сотрудники Госполиции начали расследование. В ходе оперативных действий 27 ноября был задержан мужчина 1969 года рождения - в тот момент, когда продавал 5 граммов героина.

Cīņā ar narkotiku apriti Bolderājā VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi aizturējuši trīs narkodīlerus ar kriminālu pagātni.https://t.co/DiiWA7f6ax pic.twitter.com/KFtK28YEc6 — Valsts policija (@Valsts_policija) 29 ноября 2018 г.

При осмотре его личных вещей наркотики не были найдены, однако информация, которую получили полицейские, свидетельствовала, что он раньше торговал героином, но делал это осмотрительно и осторожно.

Своим клиентам он продавал такое количество одурманивающих веществ, которое хватало не только самому покупателю, но и для дальнейшей реализации.

Днем позже, 28 ноября вечером полиция отреагировала на сигнал жителей одного из многоквартирных домов района. Его жители информировали, что здесь вовсю торгуют наркотиками и на лестничной площадке часто можно столкнуться с подозрительными личностями. Здесь были задержаны мужчина 1989 года рождения и его сосед 1987 года рождения. При обыске в квартирах обоих было обнаружено 11 граммов наркотиков, три мобильных телефона и купюры, которые, скорее всего, были получены в ходе продажи запрещенных веществ.

Все трое попадали в поле зрения полиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и за кражи.

Сейчас они находятся в изоляторе. Полиция продолжает расследование, а также выясняет причастность других персон, которые могут быть связаны с данной "цепочкой" наркодилеров.

Полиция выражает благодарность жителям Болдераи и призывает также остальных информировать об известных им местах торговли наркотиками