﻿ Выдворенная из Египта чиновница Рижской думы арестована в аэропорту "Рига", Mixnews.lv

Выдворенная из Египта чиновница Рижской думы арестована в аэропорту "Рига" (13)

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Происшествия | 30 ноября 2018 года, 15:39

Задержанная в Египте бывшая чиновница Рижской думы Ария Стабиня, которая обвиняется в коррупции, выдворена в Латвию, сообщил начальник управления международного сотрудничества Госполиции Марис Гейда.

Латвийские полицейские арестовали Стабиню в Рижском аэропорту.

Женщина была задержана в Египте 5 ноября. Правоохранительные органы Египта информировали латвийские органы о том, что принято решение об экстрадиции Стабини, и сообщили, каким рейсом она прибудет в Ригу.

Начальница квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сентябре 2012 года. Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона за взяточничество, подделку документов, служебный подлог и указание неверных сведений в декларации государственного должностного лица.

KNAB в ходе следствия установило, что Стабиня при помощи посредников в течение длительного времени принимала взятки за рассмотрение заявлений и принятие решений по предоставлению бессрочной аренды муниципального жилья. KNAB выявило по крайней мере пять таких эпизодов.

Стабиня была освобождена под подписку о невыезде, но в июне 2013 года исчезла и с тех пор находилась в международном розыске.

фото: apollo.lv

Комментарии 13
Патриот 22 минуты назад
А все правительство и сейм которое тридцать грабило в наглую народ латвии опять поедет на Гавайи отбывать наказание?! Стрелочницу нашли! Сейчас банда КНАБ раздует как она борется с коррупцией а на самом деле за всю историю ОПГ КНАБ село несколько человек! Где потраченные народные деньги на вас козлов?! Почему Шкеле в тюрьме не сидит, про римшшевича затихли, денег отвалили?!
3
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....28 минут назад
Тебе то что до Россиюшки, хохлопитек? Ехай нахуй в свою срану-шапито Укропию!
4
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Саня31 минуту назад
Какую-то пешку арестовали, а хуйло, продолжающее банкротить огромнейшую страну с огромнейшими богатствами до сих пор на свободе.
7
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