﻿ Выдворенная из Египта чиновница Рижской думы арестована в аэропорту "Рига", Mixnews.lv

Происшествия |

Задержанная в Египте бывшая чиновница Рижской думы Ария Стабиня, которая обвиняется в коррупции, выдворена в Латвию, сообщил начальник управления международного сотрудничества Госполиции Марис Гейда.

Латвийские полицейские арестовали Стабиню в Рижском аэропорту.

Женщина была задержана в Египте 5 ноября. Правоохранительные органы Египта информировали латвийские органы о том, что принято решение об экстрадиции Стабини, и сообщили, каким рейсом она прибудет в Ригу.

Начальница квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сентябре 2012 года. Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона за взяточничество, подделку документов, служебный подлог и указание неверных сведений в декларации государственного должностного лица.

KNAB в ходе следствия установило, что Стабиня при помощи посредников в течение длительного времени принимала взятки за рассмотрение заявлений и принятие решений по предоставлению бессрочной аренды муниципального жилья. KNAB выявило по крайней мере пять таких эпизодов.

Стабиня была освобождена под подписку о невыезде, но в июне 2013 года исчезла и с тех пор находилась в международном розыске.

фото: apollo.lv