﻿ Таможенники обнаружили в пшенице 300 тыс. контрабандных сигарет, Mixnews.lv

Происшествия |

28 ноября на пункте таможенного контроля в Индре проводился досмотр прибывшего из Белоруссии товарного поезда. В одном из вагонов с пшеницей сотрудники таможни обнаружили завернутые в черную полиэтиленовую пленку коробки с сигаретами.

В результате изъято 300 000 сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками. По предварительным оценкам, сумма не уплаченных за них налогов составляет около 45 600 евро.

По факту контрабанды начато административное дело, материалы которого переданы управлению налоговой и таможенной полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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