﻿ Пожар повышенной опасности: в Риге горит жилой дом, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня утром в Риге, на улице Ропажу, произошел пожар повышенной опасности. Государственная пожарно-спасательной служба (ГПСС) сообщает, что вызов был получен в 9:40. На месте пришествия работают 20 сотрудников ГПСС.

Plkst. 10.31 šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku izdevās lokalizēt – tajā dega ēkas otrais stāvs 60m2 un starpstāvu pārsegums 10m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki.

VUGD turpina dzēšanas darbus, lai ugunsgrēku pilnībā likvidētu. — VUGD (@ugunsdzeseji) 1 декабря 2018 г.

«Информируем, что на данный момент пожарные тушат пожар повышенной опасности на улице Ропажу в Риге, где открытым пламенем горит квартира в двухэтажном жилом доме», — говорится в сообщении пожарных.

На улице Ропажу, на участке от улицы Дзербенес до улицы Маза Цауне, перекрыто движение.

Precizējam: dzēšanas darbu dēļ ir slēgta satiksme Ropažu ielas posmā no Dzērbenes ielas līdz Mazajai Caunes ielai. — VUGD (@ugunsdzeseji) 1 декабря 2018 г.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 23 пожара, два человека в пожарах пострадали. 11 пожаров зарегистрировано в краях, пять - в Риге, семь - в других городах Латвии.

ГПСС получила также 23 вызова на спасательные работы: 13 - в краях, пять - в Риге, еще пять - в других городах.

За 11 месяцев в Латвии зарегистрировано 8687 пожаров, в них пострадали 323 и погибли 68 человек, в том числе трое несовершеннолетних.