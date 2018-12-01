﻿ Пожар повышенной опасности: в Риге горит жилой дом, Mixnews.lv

Пожар повышенной опасности: в Риге горит жилой дом
Сегодня утром в Риге, на улице Ропажу, произошел пожар повышенной опасности. Государственная пожарно-спасательной служба (ГПСС) сообщает, что вызов был получен в 9:40. На месте пришествия работают 20 сотрудников ГПСС.
Plkst. 10.31 šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku izdevās lokalizēt – tajā dega ēkas otrais stāvs 60m2 un starpstāvu pārsegums 10m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki.— VUGD (@ugunsdzeseji) 1 декабря 2018 г.
VUGD turpina dzēšanas darbus, lai ugunsgrēku pilnībā likvidētu.
«Информируем, что на данный момент пожарные тушат пожар повышенной опасности на улице Ропажу в Риге, где открытым пламенем горит квартира в двухэтажном жилом доме», — говорится в сообщении пожарных.
На улице Ропажу, на участке от улицы Дзербенес до улицы Маза Цауне, перекрыто движение.
Precizējam: dzēšanas darbu dēļ ir slēgta satiksme Ropažu ielas posmā no Dzērbenes ielas līdz Mazajai Caunes ielai.— VUGD (@ugunsdzeseji) 1 декабря 2018 г.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 23 пожара, два человека в пожарах пострадали. 11 пожаров зарегистрировано в краях, пять - в Риге, семь - в других городах Латвии.
ГПСС получила также 23 вызова на спасательные работы: 13 - в краях, пять - в Риге, еще пять - в других городах.
За 11 месяцев в Латвии зарегистрировано 8687 пожаров, в них пострадали 323 и погибли 68 человек, в том числе трое несовершеннолетних.