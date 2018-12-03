﻿ Вор угнал машину и "перерыл" квартиру жителей Гаркалне, Mixnews.lv

Происшествия |

На прошлой неделе семья из Гаркалнского края вернулась домой и случайно встретились с вором, который уезжал на их автомобиле. После недолгой погони, вор попал в аварию и бросился бежать. Как сообщает передача Degpunktā, с этого происшествия неприятности у семьи только начались.

В выходные жительница Гаркалне Зане вместе с мужем и тремя детьми поехала закупаться в Ригу. Журналисты отмечают, что, возвращаясь домой, недалеко от своего места жительства семья заметила проехавшую мимо машину, которую ранее им доверил друг семьи. Как указывает Degpunktā, машина должна была находиться во дворе дома. Муж Зане развернулся и начал погоню за автомобилем.

Стало ясно, что автомобиль угнан. Журналисты отмечают, что на указанное место был отправлен ближайший экипаж полиции.

Как сообщает Degpunktā, преступник ехал по Рижской окружной со стороны Балтэзерса, когда неожиданно увидел впереди огни полицейской машины. Он хотел быстро свернуть к Лангстини, но это ему не удалось, и он вылетел с дороги.

Еще несколько минут стражи порядка прочесывали лес и окрестности, но мужчине удалось убежать. В итоге Volvo оказался в полицейском участке и был передан экспертам, чтобы они смогли найти следы преступника.

Тем временем, Зане с семьей вернулись домой, где их встретил очередной неприятный сюрприз – вор успел обыскать все семейное жилье.

Как отмечают , Зане теперь всем рекомендует оборудовать место жительства сигнализацией и не держать ценные вещи в легко доступных местах, например, в коридоре.

Фото: facebook.com/RigasPP