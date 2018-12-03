﻿ В центре Риги пассажирский автобус попал в аварию: водитель был пьян, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 3 декабря, около 23 часов в центре Риги на улице Александра Чака пассажирский автобус врезался в светофор и барьер, который отделает тротуар от проезжей части. При этом водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в передаче Degpunktā, со ссылкой на информацию, полученную от Госполиции.

По словам стражей порядка, после того как была проведена проверка концентрации алкоголя на выдохе, выяснилось, что уровень алкогольного опьянения водителя автобуса составил 3,07 промилле. Как заявили в полиции, пассажиры в аварии не пострадали.

В свою очередь очевидец ДТП рассказал, что автобус протаранил разделительный барьер, после водитель попытался на транспортном средстве покинуть место происшествия, по пути сбив светофор.

"Полиция его поймала на улице Пернавас. Как рассказали пассажиры, которые были рядом, когда полицейские вытащили водителя из автобуса, он был выпившим", - отметил он.

Сообщается, что за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, уровень которого превышает 1,5 промилле, предусмотрено наказание в виде административного ареста на 10-15 суток и штрафа в размере 1200-1400 евро. Также нарушитель лишается водительских прав на четыре года.

Фото: Skaties.lv/снимок очевидца