﻿ "Мамочка, забери меня отсюда!" Приложение Bezvests поможет вернуть людей, Mixnews.lv

"Мамочка, забери меня отсюда!" Приложение Bezvests поможет вернуть людей
По всему миру людей похищают или вербуют хитростью, удерживают в неволе силой, принуждают к сексуальной или трудовой эксплуатации, и Латвия не исключение, пишет поисковая организация Bezvests.lv.
Иногда, чтобы найти похищенного человека, может хватить лишь одной зацепки. Приложение Bezvests.lv помогает увеличить охват возможных свидетелей похищения и найти пропавшего человека.
Каждый из нас может помочь в поиске пропавшего человека — надо только знать, что его ищут.
Больше информации о приложении здесь.
МАМОЧКА, ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА!
Ежегодно в Латвии без вести пропадает несколько сотен детей. Когда пропадает ребенок, то счет идет на часы, а иногда и на минуты. В этих случаях особенно важно быстрое реагирование и максимальное распространение информации о пропавшем.
Приложение Bezvests.lv помогает привлечь к поискам желающих помочь. Даже если люди просто знают, как выглядит ребенок, то это повышает шансы найти его как можно быстрее.
Я НЕ ЗНАЮ, ГДЕ Я, И КАК ЗДЕСЬ ОКАЗАЛСЯ...
Пожилые люди — еще одна группа риска. Нередко у них слабое здоровье, зрение и слух, и, попав в беду, у них меньше шансов выжить, если их не найдут как можно скорее.
Когда пропадает пожилой человек, то, как и с детьми, счет идет на часы. Приложение Bezvests.lv увеличивает шансы найти пропавшего человека и оказать ему необходимую помощь.
МЕНЯ ПРОДАЛИ В РАБСТВО!
По всему миру людей похищают или вербуют хитростью, удерживают в неволе силой, принуждают к сексуальной или трудовой эксплуатации, и Латвия не исключение.
Иногда, чтобы найти похищенного человека, может хватить лишь одной зацепки. Приложение Bezvests.lv помогает увеличить охват возможных свидетелей похищения и найти пропавшего человека.
Оказавшись на отдыхе в сомнительной компании человек рискует стать донором органов.
МЕНЯ ПРОДАДУТ НА ОРГАНЫ
Молодые и здоровые люди иногда становятся жертвами торговцев органами. Преступники похищают их на улицах или в клубах, тайком подмешивая в напитки снотворное, а потом увозят, чтобы лишить их одного или нескольких внутренних органов.
Каждый из нас может помочь в поиске пропавшего человека — надо только знать, что его ищут. Приложение Bezvests.lv увеличивает шансы найти пропавшего человека и оказать ему необходимую помощь.