﻿ "Мамочка, забери меня отсюда!" Приложение Bezvests поможет вернуть людей, Mixnews.lv

Происшествия |

По всему миру людей похищают или вербуют хитростью, удерживают в неволе силой, принуждают к сексуальной или трудовой эксплуатации, и Латвия не исключение, пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Иногда, чтобы найти похищенного человека, может хватить лишь одной зацепки. Приложение Bezvests.lv помогает увеличить охват возможных свидетелей похищения и найти пропавшего человека.

Каждый из нас может помочь в поиске пропавшего человека — надо только знать, что его ищут.

Больше информации о приложении здесь.

МАМОЧКА, ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА!

Ежегодно в Латвии без вести пропадает несколько сотен детей. Когда пропадает ребенок, то счет идет на часы, а иногда и на минуты. В этих случаях особенно важно быстрое реагирование и максимальное распространение информации о пропавшем.

Приложение Bezvests.lv помогает привлечь к поискам желающих помочь. Даже если люди просто знают, как выглядит ребенок, то это повышает шансы найти его как можно быстрее.

Я НЕ ЗНАЮ, ГДЕ Я, И КАК ЗДЕСЬ ОКАЗАЛСЯ...

Пожилые люди — еще одна группа риска. Нередко у них слабое здоровье, зрение и слух, и, попав в беду, у них меньше шансов выжить, если их не найдут как можно скорее.

Когда пропадает пожилой человек, то, как и с детьми, счет идет на часы. Приложение Bezvests.lv увеличивает шансы найти пропавшего человека и оказать ему необходимую помощь.

МЕНЯ ПРОДАЛИ В РАБСТВО!

По всему миру людей похищают или вербуют хитростью, удерживают в неволе силой, принуждают к сексуальной или трудовой эксплуатации, и Латвия не исключение.

Иногда, чтобы найти похищенного человека, может хватить лишь одной зацепки. Приложение Bezvests.lv помогает увеличить охват возможных свидетелей похищения и найти пропавшего человека.

Оказавшись на отдыхе в сомнительной компании человек рискует стать донором органов.

МЕНЯ ПРОДАДУТ НА ОРГАНЫ

Молодые и здоровые люди иногда становятся жертвами торговцев органами. Преступники похищают их на улицах или в клубах, тайком подмешивая в напитки снотворное, а потом увозят, чтобы лишить их одного или нескольких внутренних органов.

Каждый из нас может помочь в поиске пропавшего человека — надо только знать, что его ищут. Приложение Bezvests.lv увеличивает шансы найти пропавшего человека и оказать ему необходимую помощь.