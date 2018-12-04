﻿ Латвиец оформил на других людей кредиты в размере 14 347 евро, Mixnews.lv

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Прокуратура Валкского района передала в суд уголовное дело, в рамках которого некий мужчина обвиняется в совершении 49 преступлений - он незаконно использовал чужие платёжные средства для оформления быстрых кредитов на имена своих жертв, а также для получения доступа к деньгам, которые поступали на их банковские счета как переплата подоходного налога. Об этом агентству LETA рассказала представитель Генпропкуратуры Уна Реке.

Согласно решению о передаче уголовного дела суду, обвиняемый заполучил данные чужих людей для входа в интернет-банки и регистрировался на сайтах быстрых кредитов. Мужчина оформлял займы, выдавая себя за других людей. Таким образом, пострадавшие от его действий компании по выдаче быстрых кредитов понесли убытки в размере 14 347 евро.

Кроме того обвиняемый, используя платежные средства своих жертв, с помощью интернет-портала www.latvija.lv авторизировался в электронной системе декларации Службы госдоходов (СГД) eds.vid.gov.lv, где оформлял возврат переплаченного подоходного налога. После чего сотрудники СГД, не подозревая о том, что были обмануты мошенником, который выдавал себя за других людей, возвращали переплаченный налог из Госказны на указанные банковские счета.

Сообщается, что своими действиями мужчина нанёс ущерб госбюджету на общую сумму в 197,84 евро. Все свои преступные деяния обвиняемый совершал с 2016 по 2018 годы.

Дело передано в Видземский окружной суд.

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