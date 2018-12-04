﻿ В Юрмале на школьном стадионе повесился мужчина: труп видели дети и прохожие, Mixnews.lv

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Около недели назад в Юрмале, на стадионе Яундубултской средней школы, некий мужчина совершил самоубийство, повесившись на турнике. Больше всего жителей города шокировал тот факт, что полиция никак не оградила тело самоубийцы от прохожих - труп так и висел у всех на глазах. Об этом сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

Как отмечают журналисты, о произошедшем на стадионе первым узнал учитель спорта Эдгар, который по субботам проводит там спортивные занятия. На работу он пришел в 9:00 и увидел сотрудников полиции, которые ходили по стадиону рядом с телом повесившегося на турнике мужчины. По словам Эдгара, труп был ни чем не прикрыт. К счастью, это была суббота, поэтому детей на стадионе было меньше, чем в будние дни. Однако они там всё же были и видели тело самоубийцы.

"Труп висел на веревке около двух часов. Если маленькие дети, которые пришли на занятие первыми, ничего не сказали, то ребята постарше спрашивали, видел ли я происходящее. Сказал, что да, дети были в шоке!", заявил учитель спорта.

Как сообщает Bez Tabu, у Яундубултской средней школы появился вопрос - неужели у представителей полиции с собой нет никаких подручных средств, с помощью которых можно прикрыть труп от взглядов прохожих?

Между тем представитель юрмальского участка Госполиции Янис Целминьш рассказал журналистам, что в конкретном случае представители правопорядка сделали все необходимое - они констатировали факт, ограничили территорию.

По его словам, рядовому полицейскому в таких случаях запрещено прикасаться к трупам - это разрешено только экспертам.

Bez Tabu отмечает, что никаких правил, которые бы обязывали скрывать произошедшее от глаз прохожих, не существует. В каждой из подобных ситуаций полиция действует по обстоятельствам.